Психолог объяснила причины родительского выгорания

Родительское выгорание происходит, когда они живут чужой жизнью вместо своей, рассказала РИАМО психолог детской клиники, эксперт профессионального объединения психологов Ксения Лапшина. Она отметила, что усталость накапливается, когда человек концентрируется только на одной социальной роли, игнорируя остальные.

Мы живем в быстро меняющемся мире. Жить с надеждой, что «сейчас вот еще на себя обязательств наберу, зато потом будет лучше» — нельзя. Мы нашу модель поведения передаем по наследству нашим детям. Для любого ребенка мама счастливая — мама улыбающаяся, довольная собой, — рассказала Лапшина.

Психолог подчеркнула, что ребенок должен видеть, что его родитель живет полноценной жизнью. По ее словам, тогда и сами дети научатся получать удовольствие от жизни, выстраивать отношения с окружающими и расставлять приоритеты.

