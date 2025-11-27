День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 13:35

Психолог объяснила причины родительского выгорания

Психолог Лапшина: концентрация на одной роли приводит родителей к выгоранию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Родительское выгорание происходит, когда они живут чужой жизнью вместо своей, рассказала РИАМО психолог детской клиники, эксперт профессионального объединения психологов Ксения Лапшина. Она отметила, что усталость накапливается, когда человек концентрируется только на одной социальной роли, игнорируя остальные.

Мы живем в быстро меняющемся мире. Жить с надеждой, что «сейчас вот еще на себя обязательств наберу, зато потом будет лучше» — нельзя. Мы нашу модель поведения передаем по наследству нашим детям. Для любого ребенка мама счастливая — мама улыбающаяся, довольная собой, — рассказала Лапшина.

Психолог подчеркнула, что ребенок должен видеть, что его родитель живет полноценной жизнью. По ее словам, тогда и сами дети научатся получать удовольствие от жизни, выстраивать отношения с окружающими и расставлять приоритеты.

Ранее психолог Александр Кононов рассказал, что апатия может возникнуть из-за эмоционального выгорания или утраты близкого человека. По его словам, при длительном сохранении симптома рекомендуется обратиться к специалисту за помощью.

выгорание
дети
родители
психологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне признались, кто из поэтов им нравится больше всего
«Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток к праздникам
Технолог рассказала, как добавить в рацион больше овощей
«Одноклассники» выпустили мейковер-шоу ко Дню матери
Сийярто раскрыл, сколько будет актуально исключение Венгрии из санкций США
«Станем беднее»: экономист об идее банков запретить скидки маркетплейсов
Стало известно, как дети попали в пыточный рехаб на Урале
«Уберите медведя»: Наталия Орейро вспомнила ночевку в русской избушке
Москва и Баку намерены довести товарооборот до $5 млрд
В МИД России оценили истинный вклад ЕС в достижение мира на Украине
ЕС заподозрили в подготовке к военному столкновению с Россией
Силовики начали обыски в соццентре после заявлений о насилии и пытках
В Свердловской области мать пойдет под суд за убийство своего сына
В школах одной из стран Азии станут изучать русский язык
В МИД России озвучили пугающие показатели дефицита госбюджета в ЕС
Оставшаяся в одиночестве на границе школьница получила компенсацию
Блокадница получит полмиллиона рублей за падение на льду
С лососем и авокадо: нескучный рецепт салата цезарь
Наталия Орейро раскрыла правду о «романе» с Факундо Арана
Психолог объяснила причины родительского выгорания
Дальше
Самое популярное
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.