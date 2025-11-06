В России прокомментировали сообщения о подготовке ЕС к отказу от мультивиз Сенатор Джабаров допустил ответ России на прекращение выдачи ЕС мультивиз

В случае если Евросоюз прекратит выдачу шенгенских мультивиз, Россия может принять ответные меры, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он отметил, что действия Евросоюза вызывают недоумение, передает Lenta.ru.

Сумасшествие Евросоюза налицо. Дело в том, что, пока там во главе Еврокомиссии стоит Урсула фон дер Ляйен, ничего хорошего не будет. Значит, мы будем принимать ответные меры, — прокомментировал Джабаров.

Страны Шенгенской зоны сократили сроки действия мультивиз для россиян. Ранее визы выдавались на 2–5 лет, сейчас — в среднем на 6–12 месяцев, иногда на две недели. Италия, Франция и Греция чаще выдают «длинные» визы, в то время как другие страны ограничиваются сроком поездки. Общее количество выдаваемых виз сократилось из-за ужесточения визовой политики Европы. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Польша, Чехия, Дания, Нидерланды, Словакия и Бельгия перестали выдавать визы россиянам.

До этого Германия ужесточила условия получения виз для граждан России. Теперь для оформления немецкой визы россияне обязаны предоставить выписку из банка, который находится в странах — членах ЕС и подлежит проверке. Чтобы получить разрешение на въезд в Германию, гражданин РФ должен доказать, что на время пребывания в странах Шенгенской зоны у него будет достаточно средств.