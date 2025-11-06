Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 14:27

Песков раскрыл реакцию Кремля на проведение саммита «С5+1»

Песков назвал естественным проведение саммита «С5+1» с участием США

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кремль внимательно отслеживает развитие различных диалоговых форматов между государствами Центральной Азии и другими странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов о саммите Центральная Азия — Соединенные Штаты в формате «С5+1», он отметил, что подобные многосторонние консультации являются распространенной международной практикой, передает РИА Новости.

Есть Китай — Центральная Азия, есть Япония — Центральная Азия, ЕС — Центральная Азия. Поэтому это широко распространенный формат. Совершенно естественно, что наши друзья, партнеры в Центральной Азии обсуждают свои взаимоотношения по всем азимутам в своей внешней политике, — сказал Песков.

При этом представитель Кремля напомнил о недавнем проведении российско-центральноазиатского саммита, демонстрирующего особый характер отношений Москвы с этими государствами. Он акцентировал внимание на том, что Россия самостоятельно формирует партнерские связи со странами региона и придает им большое значение.

Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин постоянно поддерживает общение с лидерами стран Центральной Азии. По его словам, у российского лидера с ними хорошие, искренние и дружественные отношения.

Россия
Дмитрий Песков
Центральная Азия
США
саммиты
