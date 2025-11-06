Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 13:18

Песков подтвердил постоянный контакт Путина с лидерами стран одного региона

Песков заявил, что Путин постоянно общается с лидерами стран Центральной Азии

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин постоянно поддерживает общение с лидерами стран Центральной Азии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, у российского лидера с ними хорошие, искренние и дружественные отношения.

У Путина на постоянной основе проходят общения с лидерами Центральной Азии. Тем более со всеми из них у президента очень хорошие искренние дружеские отношения, — добавил представитель Кремля.

Песков объяснил, что отношения президента РФ с коллегами позволяют очень эффективно заниматься межгосударственными делами.

Ранее Песков заявлял, что принятые Россией меры по обеспечению безопасности полностью оправдали себя в нынешней мировой обстановке. Представитель Кремля подтвердил, что для этого была проделана большая работа.

Также Песков обвинил США в отсутствии попыток выстроить понятный и четкий диалог с Россией. Пресс-секретарь президента так ответил на вопрос, фиксирует ли Москва попытки добиться нормального диалога.

Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Центральная Азия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности о торговле детьми в Москве
Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины
Лукашенко рассказал, о чем думает каждое утро
Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов
Суд в Лондоне конфисковал три скелета динозавров на 12,4 млн фунтов
Легенда хип-хопа нулевых даст концерт в России
На Украине установили личность задержанного водителя Анджелины Джоли
Диетолог предупредила, кому опасно есть холодец
«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер
«Ничему жизнь не учит»: в МИД указали на провалы Запада
Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь
Администрация Рязани осталась без руководителя
В Чехове нашли крупную подпольную нарколабораторию
«Строят стены»: в Кремле осудили визовую политику ЕС в отношении россиян
Политолог ответил, стоит ли опасаться ядерных испытаний США
Апрельское тепло сдует зимней вьюгой? Прогноз погоды в Москве в выходные
На рэпера Icegergert завели дело из-за «воровского» лозунга
Врач ответила, какие паразиты особенно опасны для людей
«Моя позиция неизменна»: депутат о программе материнского капитала
Песков обвинил Евросоюз в усилении конфронтации с Россией
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.