Песков подтвердил постоянный контакт Путина с лидерами стран одного региона Песков заявил, что Путин постоянно общается с лидерами стран Центральной Азии

Президент РФ Владимир Путин постоянно поддерживает общение с лидерами стран Центральной Азии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, у российского лидера с ними хорошие, искренние и дружественные отношения.

У Путина на постоянной основе проходят общения с лидерами Центральной Азии. Тем более со всеми из них у президента очень хорошие искренние дружеские отношения, — добавил представитель Кремля.

Песков объяснил, что отношения президента РФ с коллегами позволяют очень эффективно заниматься межгосударственными делами.

Ранее Песков заявлял, что принятые Россией меры по обеспечению безопасности полностью оправдали себя в нынешней мировой обстановке. Представитель Кремля подтвердил, что для этого была проделана большая работа.

Также Песков обвинил США в отсутствии попыток выстроить понятный и четкий диалог с Россией. Пресс-секретарь президента так ответил на вопрос, фиксирует ли Москва попытки добиться нормального диалога.