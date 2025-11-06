Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 11:55

Почти 50 пожаров зафиксировали в Крыму из-за ошибок при эксплуатации печей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Крыму с начала отопительного сезона зафиксировали 48 пожаров из-за неправильной эксплуатации печей и котлов, пишет «Крым 24» со ссылкой на представителя МЧС России по региону Александра Козинеца. По его словам, всего в 2025 году в республике зарегистрировали свыше трех тысяч возгораний.

Основные причины возникновения пожаров — неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация электрических систем, — уточнил Козинец.

В МЧС отметили, что с наступлением холодов возрастает количество возгораний из-за нарушений правил эксплуатации отопительных систем. Там добавили, что в 2025 году зарегистрировали на 1,3% больше возгораний, чем в 2024 году на момент с января по ноябрь.

Ранее в городе Топки Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли двое детей и их мать. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

пожары
происшествия
Крым
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Японии женщина отправилась за грибами и погибла из-за медведя
В ГД ответили на предложение платить женам зарплату за уборку и готовку
Сестра Тодоренко начала продавать свои голые фото для заработка на Украине
Минобороны России раскрыло потери ВСУ под Красноармейском и Димитровом
Названа дата перехода российских вузов на новую модель образования
В СПЧ сообщили о росте доли домашних убийств женщин в России
Европу призвали защитить Запорожскую АЭС из чувства самосохранения
В России могут запретить готовить и фасовать еду прямо в магазинах
Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ
Каннибализм улучшает потенцию: почему Чикатило решил есть своих жертв
ВС России ликвидировали элитные войска ВСУ в Днепропетровске
В России отмечают 82-летие освобождения Киева Красной армией
Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России
Сотни россиян спали на полу в ожидании починки самолета
ВСУ предприняли три бесупешные попытки прорвать окружение под Харьковом
Российские военные ударили по инфраструктурным объектам ВСУ
На Кузбассе приостановили работу семи шахт по требованию Ростехнадзора
Пенсионер упал в овраг и три дня пил вино
Финэксперт рассказала, почему торговая война США и Китая сбавила обороты
Российские солдаты сбили за сутки 261 украинский беспилотник в зоне СВО
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.