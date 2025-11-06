Почти 50 пожаров зафиксировали в Крыму из-за ошибок при эксплуатации печей

В Крыму с начала отопительного сезона зафиксировали 48 пожаров из-за неправильной эксплуатации печей и котлов, пишет «Крым 24» со ссылкой на представителя МЧС России по региону Александра Козинеца. По его словам, всего в 2025 году в республике зарегистрировали свыше трех тысяч возгораний.

Основные причины возникновения пожаров — неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация электрических систем, — уточнил Козинец.

В МЧС отметили, что с наступлением холодов возрастает количество возгораний из-за нарушений правил эксплуатации отопительных систем. Там добавили, что в 2025 году зарегистрировали на 1,3% больше возгораний, чем в 2024 году на момент с января по ноябрь.

Ранее в городе Топки Кемеровской области произошел пожар, в результате которого погибли двое детей и их мать. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.