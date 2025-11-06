«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер

Выплаты в 100 тыс. рублей не помогут молодым несовершеннолетним мамам содержать ребенка до 18 лет, заявила корреспонденту NEWS.ru председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина после пресс-конференции, которая прошла пресс-центре «Россия сегодня». Так парламентарий прокомментировала меры поддержки молодых мам в Вологодской области, направленные на противодействие абортам. Отмечается, что недавно губернатор регионов Георгий Филимонов принял меры, которые предполагают соответствующие выплаты девушкам до 25 лет.

Мотивирующие меры со стороны власти, чтобы увеличить в своем регионе показатели прироста населения, [это] еще и выплачивается пособие школьникам 100–150 тыс. рублей. Спроси у губернатора [Филимонова]: «А твои дети проживут потом, ты сможешь их воспитать до 18 лет?» <…> Поэтому я отношусь к этому отрицательно, — подчеркнула парламентарий.

Останина отметила, что молодых мам необходимо обеспечивать психологической поддержкой. Также она выступила за создание вузами семейных общежитий и комнат ребенка.

Ранее останина заявила, что предложения депутатов о зарплатах за родительство без дальнейшего принятия законопроекта снижают авторитет Государственной думы. По ее словам, такие сверхчувствительные темы разочаровывают россиян.