Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 14:03

«Дети проживут?»: Останина обратилась к Филимонову из-за скандальных мер

Останина раскритиковала инициативу Филимонова о выплатах молодым мамам

Нина Останина Нина Останина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Выплаты в 100 тыс. рублей не помогут молодым несовершеннолетним мамам содержать ребенка до 18 лет, заявила корреспонденту NEWS.ru председатель комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина после пресс-конференции, которая прошла пресс-центре «Россия сегодня». Так парламентарий прокомментировала меры поддержки молодых мам в Вологодской области, направленные на противодействие абортам. Отмечается, что недавно губернатор регионов Георгий Филимонов принял меры, которые предполагают соответствующие выплаты девушкам до 25 лет.

Мотивирующие меры со стороны власти, чтобы увеличить в своем регионе показатели прироста населения, [это] еще и выплачивается пособие школьникам 100–150 тыс. рублей. Спроси у губернатора [Филимонова]: «А твои дети проживут потом, ты сможешь их воспитать до 18 лет?» <…> Поэтому я отношусь к этому отрицательно, — подчеркнула парламентарий.

Останина отметила, что молодых мам необходимо обеспечивать психологической поддержкой. Также она выступила за создание вузами семейных общежитий и комнат ребенка.

Ранее останина заявила, что предложения депутатов о зарплатах за родительство без дальнейшего принятия законопроекта снижают авторитет Государственной думы. По ее словам, такие сверхчувствительные темы разочаровывают россиян.

Нина Останина
аборты
Георгий Филимонов
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник разлил токсичное вещество на уроке и попал в больницу
Священник объяснил, зачем Бог посылает трудности и злых людей
«Нарастающее охлаждение»: сенатор о претензиях Варшавы в адрес Киева
Эксперт усомнился в эффективности введения «единых ценников»
Житель Подмосковья встретил скорую помощь с автоматом
Останина предложила советский способ решить проблему ипотечного «ярма»
Украинский город остался без света
Пушков объяснил, почему Рютте «несет пургу»
Раскрыто число потерпевших от преступлений властей Украины в ДНР
В Госдуме назвали надежный способ улучшения демографии в России
Путин выразил соболезнования лидеру страны Азии из-за последствий тайфуна
ИИ взрослеет вместе с пользователями
На YouTube появилась ИИ-озвучка на русском языке
Раскрыта опасность популярного среди подростков «наркотического» ореха
Психолог дала советы, как уберечь себя от эмоционального выгорания
В Госдуме сообщили о гибели 27 детей от нападений собак
На СВО погиб жестокий маньяк, которого никто не боялся
Правительство Чехии подало в отставку
Налоговая активизировала проверки «неработающих» граждан
Президент европейской страны обвинил Украину в неблагодарности
Дальше
Самое популярное
Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.