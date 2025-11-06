Список погибших из-за пожара в Сургуте расширился В Сургуте пострадавший при пожаре умер в больнице и стал восьмой жертвой ЧП

Пострадавший в результате пожара в дачном доме в Сургуте мужчина скончался в больнице, сообщил глава города Максим Слепов в Telegram-канале. Россиянин стал восьмой жертвой страшного ЧП — до него погибли семеро.

Cписок пострадавших в страшном пожаре в СОТ «Прибрежный-1» пополнился. Сегодня в больнице умер мужчина, который поступил после трагедии с многочисленными ожогами, — уточнил Слепов.

Пожар начался ночью 5 ноября на территории СОТ в двухэтажном дачном доме, который был полностью уничтожен огнем. Стало известно, что погибли четверо детей. СК РФ завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Причины случившегося и личности погибших выясняются.