06 ноября 2025 в 14:22

«Начнем давить»: военэксперт оценил вероятность сдачи Сумской области

Военэксперт Орлов заявил, что ВСУ не собираются сдавать Сумскую область

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины намерены удерживать контроль над Сумской областью, выразил мнение в беседе с NEWS.ru председатель совета МОО «Вече» военный эксперт Владимир Орлов. По его словам, российской армии необходимо усилить натиск на соседних участках города Сумы.

Если говорить о Сумской области, то, конечно, у ВСУ есть определенное напряжение. Наши подразделения действительно давят, но перспектив, что украинцы готовы оставить Сумскую область и перестать за нее биться, пока нет. Они пытаются упорно обороняться. И отчасти это связано с тем, что они успели сформировать достаточно плотную оборону на высотах, и накатом проблематично выбить их оттуда, — пояснил Орлов.

Он подчеркнул, что у украинской армии существуют проблемы с резервами. Таким образом, по его словам, если российские войска окажут давление не только в Сумах, то ВСУ столкнутся с еще большими трудностями.

Давление действительно может способствовать тому, что оборона ВСУ, в том числе на Сумском направлении, начнет рушиться. Но, опять же, подчеркиваю, что это в случае, если мы введем дополнительные резервы и начнем давить по всей линии боевого соприкосновения, — резюмировал Орлов.

Ранее в силовых структурах России сообщили, что в Сумской области ВСУ испытывают острую нехватку личного состава. В связи с этим командование решило привлечь железнодорожников. Речь идет о 26-й отдельной днепровской путевосстановительной бригаде.

