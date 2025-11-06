Минфин недосчитался 48 млрд рублей нефтегазовых доходов

Федеральный бюджет может недополучить 48 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов в ноябре 2025 года, констатировали в Минфине РФ. В сообщении ведомства сказано, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов прогнозируется в ноябре 2025 года «в размере минус 48 млрд рублей», передает ТАСС.

Основной причиной недополучения средств в бюджет стало отклонение демпфирующей составляющей, возникшее в результате превышения биржевыми ценами на моторное топливо предельно допустимого отклонения от их установленных значений. При этом суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам октября 2025 года составило 45,3 млрд рублей.

В Минфине подчеркнули, что данный эффект носит разовый характер, поскольку планируются изменения законодательства, они будут распространены и на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2025 года. Эти изменения потребуют пересчета сумм возмещения.

Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев рассказал, что правительство РФ продолжает в ручном режиме обеспечивать стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов. Он пояснил, что полное удовлетворение потребностей россиян и промышленности в топливе является приоритетом для властей.