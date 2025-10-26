Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 11:23

Глава Минэнерго высказался о ситуации на российском топливном рынке

Цивилев: ситуация на рынке нефтепродуктов находится под контролем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правительство РФ продолжает в ручном режиме обеспечивать стабильную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, сообщил глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. Он пояснил, что полное удовлетворение потребностей россиян и промышленности в топливе является приоритетом для властей, передает ТАСС.

Подчеркну, что правительство России считает своим абсолютным приоритетом полное удовлетворение потребностей граждан и промышленности в топливе, — сказал он.

Ранее Цивилев рассказал, что меры поддержки угольного сектора положительно повлияли на отрасль. По его словам, предприятия функционируют и своевременно выплачивают зарплату. Цивилев отметил, что в первом полугодии текущего года удалось удержать объем добычи угля на уровне прошлогодних показателей — 218,8 млн тонн.

Тем временем с утра 26 октября в Крыму возобновили работу 270 автозаправочных станций, где бензин и дизельное топливо доступны без ограничений. Информация о расположении действующих АЗС появилась на портале крымского правительства и на сайте Министерства топлива и энергетики региона.

