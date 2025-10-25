В Минэнерго рассказали, как обстоят дела с угольной отраслью Цивилев: меры поддержки положительно сказались на угольной отрасли

Меры поддержки угольного сектора положительно повлияли на отрасль, заявил в разговоре с ТАСС министр энергетики России Сергей Цивилев. По его словам, предприятия функционируют и своевременно выплачивают зарплату. Цивилев отметил, что в первом полугодии текущего года удалось удержать объем добычи угля на уровне прошлогодних показателей — 218,8 млн тонн.

Видим очень хорошую динамику и по экспорту: за первые три квартала нам удалось нарастить его на 5,5%. В целом предприятия продолжают работать и своевременно выплачивать зарплаты. Это говорит о том, что меры поддержки работают, — сообщил министр.

Ранее Цивилев заявил, что Россия уже выполнила стратегическую цель по переориентации поставок ресурсов с Запада. По словам министра, теперь Москва отправляет газ, нефть, нефтепродукты и уголь на Восток и Юг.

До этого министр энергетики на совещании с президентом Владимиром Путиным выразил мнение, что российская энергосистема полностью готова к прохождению пиковых нагрузок в зимний период. Он также добавил, что в России продолжается системную модернизация инфраструктуры.