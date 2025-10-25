Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 09:16

В правительстве раскрыли, какую стратегическую цель выполнила Россия

Цивилев: Россия выполнила цель по переориентации поставок с Запада на Восток

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия уже выполнила стратегическую цель по переориентации поставок ресурсов с Запада, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев. По его словам, теперь Москва отправляет газ, нефть, нефтепродукты и уголь на Восток и Юг, передает ТАСС.

Стратегическая цель по переориентации поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля на Восток и Юг уже выполнена, — поделился Цивилев.

Ранее министр торговли и промышленности Пиюш Гоял заявил, что Индия не намерена заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под внешним давлением. Он добавил, что страна настроена на долгосрочную перспективу и никогда не принимает решений под дулом пистолета. По словам министра, Нью-Дели продолжает искать пути решения проблемы американских тарифов, рассматривает новые рынки и отмечает рост внутреннего спроса.

До этого замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил, что стоимость бензина в России не взлетит из-за новых санкций США против отечественных нефтяных компаний. По его мнению, ограничения не окажут существенного влияния на российскую экономику.

Россия
Минэнерго
Сергей Цивилев
поставки
Запад
