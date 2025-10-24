Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 14:59

Индия отказалась заключать сделку с США «под дулом пистолета»

Минторгпром Индии: торговое соглашение с США не будет заключаться в спешке

Пиюш Гоял Пиюш Гоял Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Индия не намерена заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под внешним давлением, заявил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял на международной конференции Berlin Global Dialogue. Он добавил, что страна настроена на долгосрочную перспективу и никогда не принимает решений «под дулом пистолета», передает Hindustan Times.

Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета, — подчеркнул он.

По словам министра, страна продолжает искать пути решения проблемы американских тарифов, рассматривает новые рынки и отмечает рост внутреннего спроса. Торговое соглашение должно обеспечивать наилучшие условия для Индии в долгосрочной перспективе, отметил Гоял.

Ранее сообщалось, что государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок от ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Причиной стали новые санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний.

Индия
США
сделки
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Как в детстве — классический салат из печени трески
Как приготовить вкусный фарш для сочных котлет — раскрываем секреты
25 октября — День таможенника Российской Федерации: история и современность
Дальше
Самое популярное
Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт
Семья и жизнь

Запеканка «Харя» из картофеля и капусты: старинный осенний рецепт

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика
Семья и жизнь

Творожная запеканка без муки и манки: идеальный завтрак диабетика

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.