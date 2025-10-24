Индия отказалась заключать сделку с США «под дулом пистолета» Минторгпром Индии: торговое соглашение с США не будет заключаться в спешке

Индия не намерена заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под внешним давлением, заявил министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял на международной конференции Berlin Global Dialogue. Он добавил, что страна настроена на долгосрочную перспективу и никогда не принимает решений «под дулом пистолета», передает Hindustan Times.

Мы, конечно, ведем переговоры с Соединенными Штатами, но мы не заключаем сделки в спешке, не заключаем сделки с жесткими сроками или под дулом пистолета, — подчеркнул он.

По словам министра, страна продолжает искать пути решения проблемы американских тарифов, рассматривает новые рынки и отмечает рост внутреннего спроса. Торговое соглашение должно обеспечивать наилучшие условия для Индии в долгосрочной перспективе, отметил Гоял.

