Индия проверит документы по торговле нефтью с Россией после санкций США

Индия проверит документы по торговле нефтью с Россией после санкций США Reuters: Индия проверит поставки от «Роснефти» и ЛУКОЙЛа после санкций США

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии проверяют документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок от ЛУКОЙЛа и «Роснефти», сообщает Reuters. Причиной стали новые санкции Вашингтона против российских нефтяных компаний.

Государственные нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, — говорится в материале.

Крупнейший покупатель российского сырья Reliance Industries подтвердил пересмотр соглашений и намерение следовать рекомендациям правительства. В число проверяющих предприятий вошли Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery and Petrochemicals.

При этом источники в торговых кругах уточнили, что закупки обычно проводятся через посредников, что может предотвратить моментальную остановку поставок.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия считает санкции США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» контрпродуктивным знаком, в том числе для урегулирования украинского конфликта. По ее словам, новые ограничения не повлекут проблем для страны, выработавшей устойчивый иммунитет к западным рестрикциям.