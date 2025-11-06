В Госдуме назвали надежный способ улучшения демографии в России

Продуманная единая государственная демографическая политика позволит повысить рождаемость в России, заявила на пресс-конференции председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По словам парламентария, которые приводит корреспондент NEWS.ru, региональные власти в погоне за хорошими результатами не всегда идут по правильному пути.

Я положительно отношусь к психологической помощи тем женщинам, которые по каким-то причинам надумали прервать беременность. Хорошо, если будет профессионал, но этого тоже мало. <…> Материнство и отцовство — это большая ответственность. И все, кто понимают это, они все-таки должны быть понимаемыми представителями власти. Не надо в погоне за рейтингами, отчетами и KPI делать как губернатор Вологодской области, — заявила спикер.

По словам Останиной, глава региона предложил женщинам приехать в область и родить. За это будущим мамам пообещали 50 тыс. рублей.

Кому это нужно? Кому нужна эта профанация? Нужна продуманная единая государственная демографическая политика. Чтобы каждая женщина ощущала на себе внимание со стороны государства, — заключила Останина.

Ранее депутат заявила, что программу материнского капитала нужно сделать бессрочной. По словам Останиной, сейчас она действует до 2030 года. Однако, как считает парламентарий, судьба семьи не должна зависеть от сроков указа. Депутат также добавила, что региональный маткапитал есть не во всех российских субъектах.