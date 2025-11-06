Эксперт усомнился в эффективности введения «единых ценников»

Инициатива по введению единого формата указания цен на весовые товары вряд ли приведет к реальной экономии для потребителей, заявил NEWS.ru директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов. По мнению эксперта, даже если будет принят единый стандарт (наиболее вероятный вариант — указание цены за килограмм), это не изменит покупательских привычек.

Подавляющее большинство людей ориентируются на цену за упаковку или за единицу товара, многие внимательно смотрят на ценники. Не вижу путей, как им удастся больше сэкономить, — сказал Ардалионов.

Эксперт отметил, что покупатели с ограниченным бюджетом и так тщательно следят за расходами, а те, кто не ограничивает себя в тратах, вряд ли станут внимательнее сравнивать цены при введении нового стандарта.

Аналитик напомнил, что подобные инициативы обсуждались и ранее, но ни разу не были реализованы на практике, что свидетельствует об их низкой эффективности для защиты прав потребителей.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил унифицировать весовую единицу измерения товаров в граммах или килограммах. Он обратился с соответствующим предложением к министру промышленности и торговли Антону Алиханову и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой.

По словам парламентария, в магазинах ценники на такие категории, как сыры, фрукты, овощи и сладости, могут быть указаны как за килограмм, так и за 100 граммов. Это, по его мнению, вводит покупателей в заблуждение.