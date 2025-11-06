Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 17:47

Путин обратился к партнерам России после снятия части санкций

Путин поблагодарил партнеров после снятия санкций с Паралимпийского комитета РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских партнеров за помощь в снятии санкций с Паралимпийского комитета РФ, передает пресс-служба Кремля. Глава государства назвал их решение взвешенным и справедливым.

В этой связи хотел бы поблагодарить наших партнеров, тех, кто принял решение совсем недавно, взвешенное и справедливое решение о восстановлении прав Паралимпийского комитета России, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не изменит своей позиции по этому вопросу: политике в спорте не место, и доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснованным их заслугами. Он отметил, что задача и высокая миссия спортивных организаций заключается в объединении людей и «наведении мостов» между народами.

Ранее, отвечая на вопрос юной фигуристки о потенциальном выборе спортивной дисциплины, Путин однозначно назвал самбо, дзюдо и классическую борьбу. Он пояснил, что всегда испытывал искреннюю привязанность к этим видам единоборств и получал от тренировок настоящее удовольствие.

