Военэксперт раскрыл, кто стоит за предстоящей диверсией Украины на ЗАЭС

За предстоящей диверсией Вооруженных сил Украины на Запорожской атомной электростанции стоит британская организация Chatham House, выразил мнение NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, эта компания готовит лояльные Западу кадры.

План предстоящей диверсии [Украины на ЗАЭС] созрел у британской организации под названием Chatham House, где готовят будущих лидеров. Это место теневой подготовки пробританских и проамериканских кадров, — заявил Леонков.

Эксперт добавил, что неофициальным руководителем антироссийской кампании является Лондон. По его словам, британские спецслужбы профессионально занимаются гибридными войнами.

Главный идеолог этой войны против нас, которая сейчас получила еще дополнительный функционал, — это Великобритания. Потому что спецслужбы этой страны специализируются на гибридных террористических войнах, — заключил Леонков.

Ранее служба внешней разведки РФ сообщила, что НАТО призывает Киев устроить диверсию наподобие крушения малайзийского Boeing. В СВР добавили, что Запад, в частности европейские натовцы, намереваются организовать аварию на ЗАЭС. Ответственность за произошедшее планируется возложить на Россию.