Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 19:44

«Баба в бронежилете»: Гагин объяснил истинную цель визита Джоли в Херсон

Военэксперт Гагин назвал визит Джоли в Херсон очередной пиар-акцией ради денег

Ян Гагин Ян Гагин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину — это постановочный пиар-ход ради денег и западной публики, заявил советник главы Донецкой Народной Республики, военный эксперт Ян Гагин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, знаменитость получила гонорар за свой визит.

Это очередная «агитка» Украины, актриса за это «кино» получает высокий гонорар, столько же, сколько получила и за поездку во Львов в свое время. Она ведь уже посещала Украину. Нелепо выглядит в бронежилете среди детей. Бронежилетом она пытается показать, что «тут опасно» <…> Но если «это опасно», то почему дети без бронежилетов и без шлемов, почему вы не обезопасите детей?! — заявил собеседник.

По словам Гагина, перед организатором этого визита стояла задача передать «жалостливые» образы. На самом деле изображенные на фото дети живут своей жизнью, ходят в детский садик, у них все в порядке, добавил он.

Тут приходит какая-то баба в бронежилете и снимается с ними. Вы всерьез думаете, что голливудскую артистку повезли бы туда, где вправду опасно?! Нет, конечно. Джоли просто приехала зарабатывать деньги, она и знать не знает, что происходит на фронте. Ей это и не нужно. У нее очередная роль — «голубь мира», — подытожил он.

Ранее аналогичное мнение высказал продюсер Леонид Дзюник. По его мнению, голливудская актриса могла получить за поездку в Херсон $20 млн (1,64 млрд рублей). Он тоже назвал визит Джоли на Украину спланированной пиар-акцией.

Ян Гагин
Херсон
Анджелина Джоли
Украина
Тамара Виссарионова
Т. Виссарионова
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкая оценила перспективы Валиевой после возращения в спорт
Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Скоропостижно скончался худрук ансамбля «Светилен»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
В Раде прокомментировали слова Лукашенко об украинцах
Еще один рекорд пал: Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, кто поздравил Великого
Кравцов сообщил о планах обновить 900 спортивных залов по всей России
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Военэксперт раскрыл особенность дальнобойных планирующих бомб ВС РФ
Бизнесмена Фомина из Пензы подозревают в мошенничестве на 65 млн рублей
Мужчина нашел необычный способ экономии 21 тыс. рублей в месяц
Волгоград: штрафы за парковку и способы их оспорить
«Ядерный» ответ США, смертельная атака под Волгоградом: что будет дальше
Россия может провести чемпионат мира по водным видам спорта
«Только бы деньги содрать»: Путин обратил внимание на поборы с родителей
«До резни недалеко»: раскрыто отношение к украинским беженцам в Польше
«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries
В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией
На двух депутатов АдГ завели дело о мошенничестве
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.