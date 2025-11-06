Визит голливудской актрисы Анджелины Джоли на Украину — это постановочный пиар-ход ради денег и западной публики, заявил советник главы Донецкой Народной Республики, военный эксперт Ян Гагин в разговоре с NEWS.ru. По его словам, знаменитость получила гонорар за свой визит.

Это очередная «агитка» Украины, актриса за это «кино» получает высокий гонорар, столько же, сколько получила и за поездку во Львов в свое время. Она ведь уже посещала Украину. Нелепо выглядит в бронежилете среди детей. Бронежилетом она пытается показать, что «тут опасно» <…> Но если «это опасно», то почему дети без бронежилетов и без шлемов, почему вы не обезопасите детей?! — заявил собеседник.

По словам Гагина, перед организатором этого визита стояла задача передать «жалостливые» образы. На самом деле изображенные на фото дети живут своей жизнью, ходят в детский садик, у них все в порядке, добавил он.

Тут приходит какая-то баба в бронежилете и снимается с ними. Вы всерьез думаете, что голливудскую артистку повезли бы туда, где вправду опасно?! Нет, конечно. Джоли просто приехала зарабатывать деньги, она и знать не знает, что происходит на фронте. Ей это и не нужно. У нее очередная роль — «голубь мира», — подытожил он.

Ранее аналогичное мнение высказал продюсер Леонид Дзюник. По его мнению, голливудская актриса могла получить за поездку в Херсон $20 млн (1,64 млрд рублей). Он тоже назвал визит Джоли на Украину спланированной пиар-акцией.