Шеремет назвал позорным заявление Рютте о долгом конфликте с Россией

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал позорным высказывание генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке Альянса к затяжному конфликту с Россией. В беседе с РИА Новости парламентарий отметил, что Рютте продолжает вводить в заблуждение западное общество, формируя ложный образ России как агрессора.

Генсек НАТО своими необдуманными, провокационными и позорными заявлениями сознательно переворачивает все с ног на голову. Как раз именно европейская политическая элита спонсирует продолжение и эскалацию на Украине военного конфликта с Россией, целенаправленно подливая масла в огонь, — сказал парламентарий.

По мнению депутата, НАТО намеренно создает точки напряжения у российских границ. Он добавил, что на данный момент Североатлантический альянс «не способен к цивилизованному мирному диалогу» и продолжает проводить «ущербную и враждебную по отношению к Москве политику».

Ранее Рютте призвал страны — участницы Североатлантического альянса готовиться к продолжительному противостоянию с Россией. Генсек акцентировал внимание на том, что РФ действует не в одиночку, а выстраивает стратегическое сотрудничество с рядом государств, включая Китай, Северную Корею и Иран.