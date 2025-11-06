Путин раскрыл, что должно объединять людей Путин заявил, что спорт должен объединять людей

Россия выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава» в Самаре. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, спорт должен объединять людей.

Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций, — отметил он.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала видео тренировки по фигурному катанию в ФОК «Орбита», на которой появился президент России. Лидер пообщался со спортсменами и попросил их показать элементы на льду. Кроме того, он ознакомился с информационными стендами, осмотрел ледовую арену и универсальный спортзал.

Также президент выразил мнение, что Россия и ее жители умеют смыкать ряды перед лицом глобальных вызовов и угроз, чтобы вместе решать общие задачи. Ценность единства россиян неоспорима, констатировал глава государства.