Политолог объяснил суть разногласий между поляками и украинцами Политолог Бондаренко связал неприязнь поляков к украинцам с Волынской резней

Широкое общественное примирение между поляками и украинцами, проживающими на территории Польши, невозможно без признания Волынской резни геноцидом, сказал NEWS.ru полонист, бывший руководитель Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко. Он отметил, что Киев в этом вопросе не спешит идти навстречу Варшаве.

Для поляков ключевой вопрос — это признание Волынской резни геноцидом польского населения со стороны бандеровцев, а самое главное — разрешение на проведение эксгумации жертв. Поскольку украинская власть не торопится идти полякам навстречу, никакого примирения в Польше быть не может, — сказал эксперт.

Он уточнил, что поляки не воспринимают украинских беженцев как несчастных или угнетаемых людей, поэтому они не собираются уступать им свои права.

Это мнение как рядовых граждан, так и руководства страны, включая президента, — пояснил Бондаренко.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что развитие связей между Польшей и Украиной, а также помощь Киеву со стороны Варшавы не отменяют вопросов о Волынской резне. По словам польского лидера, речь идет о защите интересов государства.