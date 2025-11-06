Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 19:31

Экс-премьер Украины предупредил о планах НАТО в игре против России

Азаров заявил о подготовке НАТО к конфронтации с Россией руками Украины

Николай Азаров Николай Азаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Североатлантического альянса активно готовятся к масштабному противостоянию с Россией, используя для этого киевские власти, заявил в Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его оценке, республика рассматривается НАТО в качестве основного инструмента давления на Москву.

Экс-премьер утверждает, что к 2030 году планируется полное перевооружение Альянса, на что будут направлены ресурсы, сопоставимые с 40 годовыми бюджетами Украины. Политик убежден, что украинцев снова планируют использовать в качестве «тарана» в противостоянии с Россией.

Политик подчеркнул, что в основе стратегии НАТО лежат ожидания ослабления российской экономики под воздействием санкций и снижения боеспособности ВС РФ. Однако он назвал эти расчеты несостоятельными и построенными на неверных предпосылках.

Ранее Азаров заявил, что президент США Дональд Трамп отказался поставлять Украине американские крылатые ракеты Tomahawk, потому что считает неадекватной украинскую администрацию. По его мнению, другими возможными причинами могут быть убежденность главы Белого дома в том, что конфликт на Украине не имеет отношения к Соединенным Штатам, или желание договориться с Россией.

