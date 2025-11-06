Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 20:38

В России предложили добавить управление дронами в нормы ГТО

Народный фронт предложил Путину включить управление дронами в нормы ГТО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил добавить в комплекс ГТО управление беспилотниками. На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта с участием президента РФ Владимира Путина он отметил растущий интерес молодежи к дронам и добавил, что идея возникла после обращений демобилизованных операторов БПЛА.

Беспилотники становятся важным явлением в нашей жизни и вызывают большой интерес у молодежи. Это сочетание военного дела, спорта и трудовой специальности, — пояснил он.

Кузнецов напомнил, что система ГТО зародилась в Осоавиахиме 1930-х годов, где миллионы граждан осваивали военно-прикладные навыки, и поэтому предложил продолжить эту традицию. По его мнению, включение управления БПЛА в комплекс позволит ветеранам-операторам передавать опыт молодежи, создавая современный аналог оборонных кружков.

Современный комплекс ГТО включает до 11 упражнений, разделенных на обязательные и дополнительные. Система предусматривает три уровня сложности с соответствующими знаками отличия. Регионы имеют право дополнять перечень национальными или популярными видами спорта.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство обновит 900 школьных спортивных залов до конца 2025 года. По его словам, порядка 90% учебных заведений располагают всеми условиями для занятий детей физической культурой.

дроны
ГТО
нормы
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпосланник Трампа заявил о прогрессе в урегулировании на Украине
Слуцкая раскрыла секрет, как находит общий язык с детьми-подростками
Вкус детства: классический салат из печени трески всего за 10 минут
Песков объяснил, почему Путин не встретится с Федорищевым
Путин поставил условие для турниров с присвоением разрядов
Россиянам разрешили получать налоговый вычет за лечение и учебу ребенка
Экс-чиновница из РФ умерла от передозировки в Таиланде: что известно, дети
ВСУ столкнулись с массовым нежеланием воевать в 159-й бригаде
Болельщиков «Шанхая» не пустили на матч с СКА из-за иероглифов на форме
«Одни лишь щепки»: Кадыров отчитался об уничтожении вражеского укрепрайона
Сроки освобождения Купянска и Покровска: новости СВО вечером 6 ноября
Сербию поставили перед трудным выбором
«Витрина всей страны»: Рогов о новых регионах и настроениях украинцев
В России впервые возбудили дело за поиск экстремистского контента в Сети
Слуцкая рассказала, когда снова вернется на лед
В МИД России заявили о прекращении одного соглашения с Литвой
Суд решил судьбу созданного Ходорковским лицея
Стало известно, как Россия сделала планирующие бомбы высокоточными
МЧС предупредило петербуржцев о резком ухудшении погоды
Арестованного мэра Гюмри госпитализировали
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.