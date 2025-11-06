В России предложили добавить управление дронами в нормы ГТО Народный фронт предложил Путину включить управление дронами в нормы ГТО

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов предложил добавить в комплекс ГТО управление беспилотниками. На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта с участием президента РФ Владимира Путина он отметил растущий интерес молодежи к дронам и добавил, что идея возникла после обращений демобилизованных операторов БПЛА.

Беспилотники становятся важным явлением в нашей жизни и вызывают большой интерес у молодежи. Это сочетание военного дела, спорта и трудовой специальности, — пояснил он.

Кузнецов напомнил, что система ГТО зародилась в Осоавиахиме 1930-х годов, где миллионы граждан осваивали военно-прикладные навыки, и поэтому предложил продолжить эту традицию. По его мнению, включение управления БПЛА в комплекс позволит ветеранам-операторам передавать опыт молодежи, создавая современный аналог оборонных кружков.

Современный комплекс ГТО включает до 11 упражнений, разделенных на обязательные и дополнительные. Система предусматривает три уровня сложности с соответствующими знаками отличия. Регионы имеют право дополнять перечень национальными или популярными видами спорта.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство обновит 900 школьных спортивных залов до конца 2025 года. По его словам, порядка 90% учебных заведений располагают всеми условиями для занятий детей физической культурой.