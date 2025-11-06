МЧС предупредило петербуржцев о резком ухудшении погоды

Завтра утром, 7 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается туман, сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу. Видимость может снизиться до 500 метров.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 7 ноября в утренние часы местами ожидается туман при видимости 500 метров и менее, — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что снег наблюдается на 75–80% территории России. Несмотря на это, в центре европейской части страны в течение текущей недели не ожидается установления снежного покрова. Среди федеральных округов, где уже лежит снег, — Дальневосточный, Сибирский, Уральский и восточная часть Северо-Западного.

До этого синоптики предупредили об аномально холодной и снежной зиме в европейской части России. Согласно прогнозам, периоды морозов будут чередоваться с непродолжительными оттепелями. Однако метеоролог Александр Ильин призывал не слишком доверять пугающим прогнозам зарубежных коллег и подчеркнул, что более точные прогнозы появятся лишь в последние 10 дней перед началом зимы. Это связано с необходимостью учета всех погодных нюансов.