Слуцкая рассказала, когда снова вернется на лед Слуцкая рассказала, что вернется на лед этой зимой

Фигуристка, призер Олимпийских игр и телеведущая Ирина Слуцкая рассказала NEWS.ru, что вернется на лед после перерыва этой зимой. Она примет участие в своем шоу «Двенадцать месяцев», которое стартует 20 декабря в Севастополе. Сказку на льду будут показывать в разных регионах страны, в том числе и в сибирских.

Я очень люблю эту сказку и решила в этом году выступить не только как автор, продюсер и режиссер постановки, но и сама выйти на лед в одной из ролей. Скажу честно, что и мое стремление похудеть к новогодним праздникам в том числе продиктовано этим желанием. Хочется предстать на льду перед зрителями легкой, звонкой, парящей, в красивом костюме. Я же не колобка собираюсь играть, надо быть в отличной спортивной форме. Поэтому активно и успешно худею на препарате, чего не скрываю, — объяснила Слуцкая.

