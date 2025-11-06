В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией

В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией Правящая партия в Молдавии отказалась от групп дружбы с Россией и Белоруссией

Правящая в Молдавии «Партия действия и солидарности» отказалась формировать парламентские группы дружбы с Россией и Белоруссией. Решение было принято комиссией по внешней политике и обнародовано вице-спикером парламента от ПДС Дойной Герман в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Комиссия по внешней политике 12-го созыва отказывается от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией, — заявила Герман.

Ранее появилась информация, что премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность выхода республики из соглашений с Содружеством Независимых Государств. Глава правительства уточнил, что власти рассматривают возможность «остановить, отменить или выйти из них».

До этого депутат Госдумы Алена Аршинова заявила NEWS.ru, что правительство республики во главе с президентом Майей Санду идет по пути Украины и пытается удержать власть всеми путями. По ее словам, парламентские выборы в республике были фактически сфальсифицированы. Она уточнила, что это было масштабное голосование за рубежом на тех участках, которые были выгодны и удобны Кишиневу.