Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 19:50

В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией

Правящая партия в Молдавии отказалась от групп дружбы с Россией и Белоруссией

Кишинев, Молдавия Кишинев, Молдавия Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Правящая в Молдавии «Партия действия и солидарности» отказалась формировать парламентские группы дружбы с Россией и Белоруссией. Решение было принято комиссией по внешней политике и обнародовано вице-спикером парламента от ПДС Дойной Герман в Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Комиссия по внешней политике 12-го созыва отказывается от парламентских групп дружбы с Россией и Белоруссией, — заявила Герман.

Ранее появилась информация, что премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну допустил возможность выхода республики из соглашений с Содружеством Независимых Государств. Глава правительства уточнил, что власти рассматривают возможность «остановить, отменить или выйти из них».

До этого депутат Госдумы Алена Аршинова заявила NEWS.ru, что правительство республики во главе с президентом Майей Санду идет по пути Украины и пытается удержать власть всеми путями. По ее словам, парламентские выборы в республике были фактически сфальсифицированы. Она уточнила, что это было масштабное голосование за рубежом на тех участках, которые были выгодны и удобны Кишиневу.

Молдавия
Россия
Белоруссия
парламенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Скоропостижно скончался худрук ансамбля «Светилен»
Закон о тишине в Ростовской области: что нужно знать
В Раде прокомментировали слова Лукашенко об украинцах
Еще один рекорд пал: Овечкин забил 900-й гол в НХЛ, кто поздравил Великого
Кравцов сообщил о планах обновить 900 спортивных залов по всей России
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Военэксперт раскрыл особенность дальнобойных планирующих бомб ВС РФ
Бизнесмена Фомина из Пензы подозревают в мошенничестве на 65 млн рублей
Мужчина нашел необычный способ экономии 21 тыс. рублей в месяц
Волгоград: штрафы за парковку и способы их оспорить
«Ядерный» ответ США, смертельная атака под Волгоградом: что будет дальше
Слуцкая оценила перспективы Камила Валиевой после возращения в спорт
Россия может провести чемпионат мира по водным видам спорта
«Только бы деньги содрать»: Путин обратил внимание на поборы с родителей
«До резни недалеко»: раскрыто отношение к украинским беженцам в Польше
«Понадобилась перестрелка»: как помирились Ким и Бакальчук, Wildberries
В Молдавии отказались от групп дружбы с Россией и Белоруссией
На двух депутатов АдГ завели дело о мошенничестве
Слуцкая объяснила, почему начала худеть на модных инъекциях
Дальше
Самое популярное
Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября
Россия

Потеря Красноармейска и разведчики в плену: успехи ВС РФ к утру 5 ноября

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете
Общество

Все смешиваю за 5 минут — и в духовку: обалденная курочка с овощами в рукаве — готовится сама, вы отдыхаете

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.