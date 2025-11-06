На двух депутатов АдГ завели дело о мошенничестве

Прокуратура города Аугсбург проводит расследование в отношении двух политиков от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — Раймонда Шайриха и Андреаса Юрки — подозреваемых в мошенничестве, сообщил портал BR24. Следователи провели несколько обысков и изъяли вещественные доказательства. Прокуратура заявила, что по делу проходят и другие подозреваемые.

Незадолго до этого Бундестаг лишил Шайриха иммунитета, что позволило санкционировать «исполнение судебных решений о проведении обысков и конфискации». За снятие неприкосновенности проголосовали представители большинства фракций, депутаты АдГ воздержались.

По заявлению прокуратуры, дело касается незаконного присвоения государственных средств, выделенных городом на деятельность фракции. Подозреваемые политики, предположительно, «умышленно исказили данные» в финансовом отчете. Обвинения прокуратуры относятся к периоду 2022–2023 гг. Во фракции АдГ отказались комментировать ход дела, но выразили надежду на его скорейшее завершение.

Ранее стало известно, что уровень недовольства жителей Германии работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Христианско-демократический союз, ХДС) достиг 72%, как показал опрос общественного мнения Forsa. Это самый высокий процент с момента вступления политика в должность.