06 ноября 2025 в 17:44

Минобороны сообщило о перехвате 14 украинских БПЛА за пять часов

Минобороны: ПВО России сбила 14 украинских дронов над четырьмя регионами

Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников за пять часов, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были сбиты над Брянской, Курской, Ростовской областями и Башкирией.

6 ноября в период с 12:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Семь БПЛА перехвачены над территорией Брянской области, пять — над Курской областью, по одному — над Ростовской областью и Башкирией.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 75 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 49 БПЛА уничтожили над Волгоградской областью. По семь и шесть беспилотников сбили над Крымом и Воронежской областью.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным ведомства, по 17 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Воронежской областей, по три — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря.

