Исполнителям заказного поджога в Петербурге вынесли приговор Поджегшие дом по заказу в Петербурге получили от 12 до 14 лет строгого режима

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум мужчинам за поджог жилого дома, сообщает «Петербург2». Следствие установило, что преступление было совершено по заказу. Мужчин осудили на 12 и 14 лет с пребыванием в колонии строгого режима.

Сообщается, что, получив заказ, исполнители отправились на преступление, однако перепутали номер дома. В результате поджога погиб один мужчина, а 13 жильцов оказались заблокированы. Из-за ошибки фигуранты дела так и не получили вознаграждение за совершенное преступление.

Ранее житель Владимира был приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию поджога здания правительства региона. 25-летний мужчина также признан виновным в повреждении автомобилей и применении насилия к представителям власти.