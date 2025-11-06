Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Исполнителям заказного поджога в Петербурге вынесли приговор

Поджегшие дом по заказу в Петербурге получили от 12 до 14 лет строгого режима

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум мужчинам за поджог жилого дома, сообщает «Петербург2». Следствие установило, что преступление было совершено по заказу. Мужчин осудили на 12 и 14 лет с пребыванием в колонии строгого режима.

Сообщается, что, получив заказ, исполнители отправились на преступление, однако перепутали номер дома. В результате поджога погиб один мужчина, а 13 жильцов оказались заблокированы. Из-за ошибки фигуранты дела так и не получили вознаграждение за совершенное преступление.

Ранее житель Владимира был приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию поджога здания правительства региона. 25-летний мужчина также признан виновным в повреждении автомобилей и применении насилия к представителям власти.

