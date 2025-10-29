Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 16:47

Россиянина отправили за решетку за поджог здания облправительства

Житель Владимира получил восемь лет колонии за поджог здания облправительства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Владимира приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию поджога здания правительства региона, сообщили в пресс-службе СК России по области. 25-летний мужчина также признан виновным в повреждении автомобилей и применении насилия к представителям власти.

Суд установил, что обвиняемый действовал по указанию неустановленного лица, с которым контактировал по телефону в течение нескольких дней. В апреле 2024 года он приобрел необходимые компоненты и изготовил три самодельных взрывных устройства с зажигательной смесью.

Прибыв на такси к правительственному зданию, мужчина бросил в него бутылку с зажигательной смесью и одно взрывное устройство. Затем он попытался поджечь служебное авто Toyota Camry, однако водитель успел отогнать машину от места происшествия.

После этого владимирец разбил стекло автомобиля Hyundai Creta и поджег его салон, ущерб составил более 2,1 млн рублей. При задержании он применил перцовую смесь против сотрудников УФСБ, причинив им легкий вред здоровью.

Ранее в Нижегородской области задержали двоих местных жителей по подозрению в поджоге базовой станции сотовой связи. По предварительным данным, злоумышленники купили инструменты и горючую жидкость в магазине. Как уточнило следствие, они действовали по заказу неизвестных и рассчитывали получить за это деньги.

Россия
Владимир
поджоги
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От фишинга до фрода: в сезон скидок мошенники атакуют покупателей и бизнес
В Роспотребнадзоре ответили о начале сезона гриппа в Москве
Врач рассказала, как бросить курить и не набрать вес
Вандалы разгромили могилы участников СВО
В Белом доме раскрыли, почему Трамп не может примирить Россию и Украину
Военэксперт раскрыл, почему ракеты «Орешник» вызывают недовольство Запада
«Я украинка, которая любит РФ»: Поклонская о Зеленском, санкциях и Крыме
«Смотреть на недругов»: олимпийский чемпион выступил против показа ОИ
На Западе раскрыли, как Китай бросит вызов американским авианосцам
Стало известно, как мощнейший ураган сказался на потоке туристов РФ на Кубу
В одном регионе запретят продажу алкоголя в День народного единства
Фигурант дела о хищении у «Росгеологии» ушел на СВО
«Жест доброй воли»: экс-депутат Рады о приглашении Путиным СМИ в зону СВО
Сотни украинцев гибнут в попытках сбежать от ТЦК и фронта
Суд озвучил решение в отношении еще двух напавших на Мостового
В Госдуме объяснили, чем именно напугала Запад поставка «Орешника» Минску
Микроавтобус с 18 детьми попал в аварию в российском регионе
«Открывал глаза, брал руку жены»: подруга Попова о его предсмертных часах
Страховка по вкладам вырастет вдвое: сколько денег можно хранить в банке
Стало известно, как вырос трафик звонков после ограничений в мессенджерах
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.