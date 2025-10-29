Россиянина отправили за решетку за поджог здания облправительства Житель Владимира получил восемь лет колонии за поджог здания облправительства

Житель Владимира приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию поджога здания правительства региона, сообщили в пресс-службе СК России по области. 25-летний мужчина также признан виновным в повреждении автомобилей и применении насилия к представителям власти.

Суд установил, что обвиняемый действовал по указанию неустановленного лица, с которым контактировал по телефону в течение нескольких дней. В апреле 2024 года он приобрел необходимые компоненты и изготовил три самодельных взрывных устройства с зажигательной смесью.

Прибыв на такси к правительственному зданию, мужчина бросил в него бутылку с зажигательной смесью и одно взрывное устройство. Затем он попытался поджечь служебное авто Toyota Camry, однако водитель успел отогнать машину от места происшествия.

После этого владимирец разбил стекло автомобиля Hyundai Creta и поджег его салон, ущерб составил более 2,1 млн рублей. При задержании он применил перцовую смесь против сотрудников УФСБ, причинив им легкий вред здоровью.

Ранее в Нижегородской области задержали двоих местных жителей по подозрению в поджоге базовой станции сотовой связи. По предварительным данным, злоумышленники купили инструменты и горючую жидкость в магазине. Как уточнило следствие, они действовали по заказу неизвестных и рассчитывали получить за это деньги.