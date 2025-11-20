Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 14:03

«Похоронного» мэра потребовали уволить из-за утраты доверия

Мэра Владимира Наумова предложили снять с должности из-за утраты доверия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Прокуратура предложила снять Дмитрия Наумова с должности мэра Владимира из-за утраты доверия, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По итогам проверки установлено, что в 2024 году глава города подал недостоверные сведения о доходах, расходах и имуществе. Кроме того, по версии следствия, он вступил в сговор с двумя жителями Подмосковья и обещал им помочь в нелегальном похоронном бизнесе во Владимире.

Анализ данных показал, что Наумов умышленно в три раза, более чем на 9 млн рублей, занизил стоимость купленной в 2023 году недвижимости, что позволило ему избежать контроля за расходами, — сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, Наумов также не сообщил о конфликте интересов при назначении руководителей подведомственных учреждений. Большинство членов Совета народных депутатов Владимира согласилось с позицией надзорного ведомства об отставке мэра.

Ранее Наумова обвинили в получении взятки в особо крупном размере за помощь в монополизации похоронного бизнеса. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. На имущество обвиняемого и его супруги наложен арест на сумму около 5,6 млн рублей.

