12 октября 2025 в 21:31

Суд отклонил апелляцию по делу о теракте в Челябинской области

Верховный суд отклонил апелляцию защиты по делу о поджоге администрации Бакала

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Верховный суд России отклонил апелляцию защиты бывших сотрудников Росгвардии и МЧС, осужденных по обвинению в терроризме за поджог здания администрации города Бакала в Челябинской области, передает «Коммерсант». Роман Насрыев и Алексей Нуриев будут отбывать 19 лет колонии, из которых четыре года — в тюрьме.

Суд установил, что нападение на администрацию Бакала было тщательно спланировано. Обвиняемые закупали компоненты для изготовления зажигательной смеси, проводили ее испытания, вносили изменения в состав и тренировались бросать бутылки. По версии суда, цель состояла в уничтожении картотеки военно-учетного стола.

В материалах дела указано, что на устройствах Насриева и Нуриева обнаружена переписка о планах «борьбы в подполье». Фигуранты познакомились, играя в одной рок-группе. По данным следствия, они планировали привлечь к своей деятельности 100–200 человек.

Ранее стало известно о поджоге отделения банка в Колтушах Ленинградской области, совершенном пенсионером из мести. Мужчина предпринял попытку перевода денежных средств родным через банкомат, которая завершилась неудачей.

Верховный суд
поджог
терроризм
Челябинская область
