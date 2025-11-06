Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России

Семь европейских стран предложили ввести пошлины на товары из России Politico: Эстония, Латвия, Польша выступили за пошлины на российские товары

Семь стран Евросоюза предложили ввести пошлины на товары из России, сообщила газета Politico. В список инициаторов вошли Эстония, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Германия и Финляндия. Речь идет о тарифах на товары, экспортная выручка от которых в 2024 году равнялась €5,4 млрд.

Семь стран ЕС <…> указали на то, что Еврокомиссии следует предложить ввести пошлины на российские товары, — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Россия располагает достаточным арсеналом возможностей для реагирования на возможную конфискацию ее активов. По его словам, в ЕС «почувствуют ответ» Москвы. Грушко подчеркнул, что отказ от соблюдения права собственности России приведет к подрыву доверия к финансовому сектору Евросоюза.

До этого издание The European Conservative заявило, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. По мнению авторов, это подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.