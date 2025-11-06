Офтальмолог ответил, сколько времени можно проводить за компьютером

Проводить за компьютером стоит не более шести часов в день, чтобы не навредить здоровью, заявил офтальмолог Вячеслав Куренков. В разговоре с Pravda.Ru он подчеркнул, что работать важно с перерывами, чередуя нагрузку и отдых.

Безопасное время работы на компьютере без утомления для глаз и мозга — 4–6 часов. Однако работать следует с перерывами, чередуя нагрузку и отдых. Во время паузы нельзя читать или смотреть в экран, нужно дать глазам возможность расслабиться, — пояснил специалист.

Врач обратил внимание, что современные мониторы допускаются к продаже только при соблюдении норм безопасности. Чтобы защитить зрение, Куренков порекомендовал правильно настраивать яркость, контраст и расстояние между компьютером и глазами. При чувстве усталости или сухости глаз он порекомендовал обращаться к специалистам.

