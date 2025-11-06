Путин сообщил о важной встрече накануне

Президент России Владимир Путин заявил на Международном форуме «Россия — спортивная держава», что 5 ноября провел встречу с представителями бизнеса, которые помогают работе Олимпийского фонда. Трансляция велась на официальном сайте мероприятия. По словам главы государства, многие бизнесмены с удовольствием занимаются благотворительностью и поддерживают российских спортсменов.

Я вчера встречался с представителями бизнеса — уже достаточно поздно, но тем не менее мы смогли поговорить, — которые помогают работе фонда, который мы называем Олимпийским. <…> Спасибо вам большое. Представители бизнеса, такие как вы, тоже опора страны, — заявил глава государства.

Ранее появилось видео тренировки по фигурному катанию в самарском физкультурно-оздоровительном комплексе «Орбита», на которой присутствовал Путин. Глава государства пообщался со спортсменами и попросил их показать элементы на льду. Путин прилетел в Самару для участия в форуме «Россия — спортивная держава».

До этого президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что российские спортсмены достойно выступят на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити и при прохождении отбора на Олимпиаду. Он также пожелал успехов конькобежцам из России. Соревнования пройдут с 14 по 16 ноября.