Глава СКР оценил шансы на успех конькобежцев России в отборе на Олимпиаду Президент СКР Гуляев заявил о вере в успех российских конькобежек в отборе на ОИ

Российские спортсмены достойно выступят на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити и при прохождении отбора на Олимпиаду, заявил в разговоре с РИА Новости президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Соревнования пройдут с 14 по 16 ноября. Гуляев также пожелал успехов российских спортсменкам.

Я свою позицию не изменил, все должны пройти отбор, но, как говорится, прогнозы — дело неблагодарное. Поэтому я желаю успехов нашим девочкам. К сожалению, пока только девочки принимают участие в первом этапе Кубка мира отбора на Олимпиаду. И все, кто принимает участие, выступят достойно, — сообщил собеседник.

Ранее стало сообщалось, что у Международного союза конькобежцев (ISU) нет неприязни к российским спортсменам. Об этом рассказал член совета организации Александр Кибалко. По его словам, в коллективе царит рабочая атмосфера.

До этого Гуляев выразил надежду, что российские спортсмены попадут на зимние Олимпийские игры в 2026 году. Он отметил, что ситуация складывается непростая, однако Москва прикладывает все усилия для ее разрешения.