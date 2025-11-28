День матери
28 ноября 2025 в 12:48

Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию

Мухсин Мухамадиев, 2010 год Мухсин Мухамадиев, 2010 год Фото: Александр ФЕДОРОВ /СПОРТ-ЭКСПРЕСС/ИТАР-ТАСС
Экс-футболист московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, сообщила ТАСС его жена Мохира. По ее словам, 59-летний мужчина находится в тяжелом состоянии и с 15 ноября лежит в реанимации.

15 ноября Мухсин попал в реанимацию, до сих пор находится там, состояние тяжелое, — сказала Мухамадиева.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985 года он выступал за местный клуб «Памир». После распада СССР он переехал в Россию, где играл за несколько команд, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, а также московские «Спартак» и «Торпедо». В разные периоды карьеры он также выступал за ярославский «Шинник», турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

Ранее президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что олимпийский чемпион и вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Симонян скончался в больнице. На момент смерти ему было 99 лет. Спортсмен занимал особое место в истории отечественного футбола, став олимпийским чемпионом 1956 года.

