28 ноября 2025 в 13:02

Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»

Пономарев выразил мнение, что «Балтика» и «Спартак» сыграют вничью

Кевин Андраде (Балтика), Манфред Угальде (Спартак) и Сергей Варатынов (Балтика) Кевин Андраде (Балтика), Манфред Угальде (Спартак) и Сергей Варатынов (Балтика) Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Для калининградской «Балтики» ничья в матче против «Спартака» станет хорошим результатом, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА и экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев. Он отметил, что коллектив Андрея Талалаева уже «подустал».

«Спартак» немного оперился, поверил в себя. Задвигались, забегали. Хорошо, что уволили [Деяна] Станковича, он только мешал команде. Игроков нужно правильно расставить и тогда, возможно, у нового тренера [Вадима Романова] все получится. А «Балтика» наоборот подустала. Маловато класса. Закончилась физика — закончилось все остальное. Ничья на своем поле станет хорошим результатом для них, а дальше помочь сможет только перерыв. Но и для «Спартака» такой исход плохим не станет. Думаю, оптимальным результатом будет ничья, — сказал Пономарев.

Матч «Балтики» и «Спартака» пройдет 29 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. После 16 туров РПЛ команды идут по соседству в турнирной таблице: «Балтика» занимает пятое место с 29 очками, «Спартак» — шестое с 28 баллами.

Ранее красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв по сумме двух матчей московский «Локомотив».

Балтика
Спартак
РПЛ
футбол
