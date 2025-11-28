День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 13:15

Косметолог дала совет, как выглядеть ухоженно

Косметолог Разбежкина: легкий макияж поможет выглядеть ухоженно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Легкий макияж поможет выглядеть ухоженно, заявила врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что можно использовать легкий крем или легкую тональную основу, чтобы придать лицу свежести.

Многие хотят идеальную кожу и ходить без косметики, но это как выходить на улицу голой. Пусть это будет какой-то легкий крем, тональная основа, простой дневной макияж наносить все-таки нужно, — выразила мнение Разбежкина.

Косметолог отметила, что базовый минимум ухода должен включать всего три шага — умывание, нанесение сыворотки и крема. По ее словам, остальные процедуры стоит добавлять к привычной рутине при необходимости.

Нутрициолог Алена Вавилова ранее рассказала, что людям, страдающим от акне, следует употреблять больше овощей, зелени, ягод, рыбы, яиц, нежирного мяса и круп. По ее словам, в рационе должно быть 80% цельных продуктов и лишь 20% — переработанных.

косметика
косметологи
уход
внешность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, к чему приведет заморозка тарифов
Ветеринары из Москвы спасли кота с более чем 20 пулевыми ранениями
Желающего «стать шахидом» мигранта задержали в российском городе
Педиатр ответила, можно ли отправлять ребенка в школу с насморком
Трихолог назвала признаки, когда выпадение волос нельзя считать нормой
МакSим трогательно высказалась о матерях
Все спросят рецепт: сельдь под шубой с копченой курицей
Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.