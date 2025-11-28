Косметолог дала совет, как выглядеть ухоженно

Легкий макияж поможет выглядеть ухоженно, заявила врач-дерматовенеролог Анастасия Разбежкина. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что можно использовать легкий крем или легкую тональную основу, чтобы придать лицу свежести.

Многие хотят идеальную кожу и ходить без косметики, но это как выходить на улицу голой. Пусть это будет какой-то легкий крем, тональная основа, простой дневной макияж наносить все-таки нужно, — выразила мнение Разбежкина.

Косметолог отметила, что базовый минимум ухода должен включать всего три шага — умывание, нанесение сыворотки и крема. По ее словам, остальные процедуры стоит добавлять к привычной рутине при необходимости.

Нутрициолог Алена Вавилова ранее рассказала, что людям, страдающим от акне, следует употреблять больше овощей, зелени, ягод, рыбы, яиц, нежирного мяса и круп. По ее словам, в рационе должно быть 80% цельных продуктов и лишь 20% — переработанных.