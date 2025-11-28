Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу о ее квартире

Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу о ее квартире

Народная артистка России Лариса Долина не явилась в Балашихинский городской суд Московской области, где оглашают приговор по уголовному делу о мошенничестве на сумму 317 млн рублей, сообщает ТАСС. На скамье подсудимых оказались четыре человека — сотрудница одной из библиотек Москвы Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний житель Тольятти Андрей Основа.

В ходе судебного заседания выяснилось, что Каменецкий и Леонтьев имеют многократные судимости, в том числе за такие тяжкие преступления — разбой и вымогательство. Государственный обвинитель запросил для всех четверых фигурантов значительные сроки заключения, варьирующиеся от 6 до 9,5 года лишения свободы.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты обсуждают введение «периода охлаждения» до семи дней при сделках с недвижимостью. Он объяснил, что россияне жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам.