День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:54

В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Иркутске арестовали курьера мошенников, которому местная жительница передала 9 млн рублей, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Полицейские успели остановить женщину, когда пострадавшая планировала в очередной раз снять деньги для аферистов.

Сообщается, что местной жительнице позвонил неизвестный под видом сотрудника Центробанка, а затем сотрудника ФСБ. Он уговорил ее передать деньги, чтобы «обезопасить» накопления.

Задержанный рассказал, что нашел «работу» в одном из мессенджеров. Против него возбудили уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили 21 млн рублей у пенсионерки в Екатеринбурге. Женщина утверждает, что ей позвонил «представитель ФСБ» и попросил перевести деньги «на безопасный счет».

Иркутск
мошенники
курьеры
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МакSим трогательно высказалась о матерях
Все спросят рецепт: сельдь под шубой с копченой курицей
Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Рекордные морозы, ледяные дожди и ветер? Прогноз погоды в Москве в декабре
Крымский чиновник задержан в момент получения крупной взятки
Венгрия предложила площадку для переговоров по Украине
Путин раскрыл причину снижения товарооборота между Россией и Венгрией
Путин раскрыл неожиданного инициатора будапештского саммита
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.