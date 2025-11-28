В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей

В Иркутске арестовали курьера мошенников, которому местная жительница передала 9 млн рублей, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на пресс-службу МВД региона. Полицейские успели остановить женщину, когда пострадавшая планировала в очередной раз снять деньги для аферистов.

Сообщается, что местной жительнице позвонил неизвестный под видом сотрудника Центробанка, а затем сотрудника ФСБ. Он уговорил ее передать деньги, чтобы «обезопасить» накопления.

Задержанный рассказал, что нашел «работу» в одном из мессенджеров. Против него возбудили уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что мошенники выманили 21 млн рублей у пенсионерки в Екатеринбурге. Женщина утверждает, что ей позвонил «представитель ФСБ» и попросил перевести деньги «на безопасный счет».