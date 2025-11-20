В Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам более 21 млн рублей

Мошенники выманили 21 млн рублей у пенсионерки в Екатеринбурге, сообщила в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. Женщина утверждает, что ей позвонил «представитель ФСБ» и попросил перевести деньги «на безопасный счет».

Потерпевшая согласилась и в целях «спасения» сбережений по инструкции «куратора» обналичила 15 млн 355 тысяч рублей, $13 670 (1,1 млн рублей. — NEWS.ru), €24,5 тысяч (2,29 млн рублей. — NEWS.ru), а также взяла из сейфа супруга еще $30 тысяч (2,4 млн рублей. — NEWS.ru) и передала «курьерам», — рассказали в ведомстве.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что мошенники начали предлагать россиянам удаленную работу через специальные приложения. Он объяснил, что такие программы крадут личные данные пользователей.

До этого сообщалось, что так называемые цветочные мошенники выманивают код из СМС-сообщения якобы для получения букета от тайного поклонника. Злоумышленники сначала отправляют цветы без повода, а затем под видом службы доставки узнают у жертвы конфиденциальные банковские данные