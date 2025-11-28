Украинский футболист прошел проверку на детекторе лжи из-за допинга Футболист Мудрик прошел полиграф в рамках расследования о возможном допинге

Украинский футболист Михаил Мудрик прошел тестирование на полиграфе в рамках расследования возможного допинг-нарушения, сообщает Daily Mail. Спортсмен согласился на проверку, чтобы подтвердить свою невиновность и ускорить возвращение в профессиональный футбол.

По данным издания, информация о положительной пробе поступила Мудрику в декабре 2024 года. Как уточнили источники, спортсмен добровольно решил пройти детектор лжи, стремясь показать, что не употреблял запрещенные препараты осознанно.

Мудрик играет за «Челси» с 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера». В его активе 10 голов и 11 результативных передач в 73 матчах. Контракт с клубом действует до середины 2031 года.

