28 ноября 2025 в 10:12

Украинский футболист прошел проверку на детекторе лжи из-за допинга

Футболист Мудрик прошел полиграф в рамках расследования о возможном допинге

Михаил Мудрик Михаил Мудрик Фото: IMAGO/Darren Woolley/Focus Images
Украинский футболист Михаил Мудрик прошел тестирование на полиграфе в рамках расследования возможного допинг-нарушения, сообщает Daily Mail. Спортсмен согласился на проверку, чтобы подтвердить свою невиновность и ускорить возвращение в профессиональный футбол.

По данным издания, информация о положительной пробе поступила Мудрику в декабре 2024 года. Как уточнили источники, спортсмен добровольно решил пройти детектор лжи, стремясь показать, что не употреблял запрещенные препараты осознанно.

Мудрик играет за «Челси» с 2023 года после перехода из донецкого «Шахтера». В его активе 10 голов и 11 результативных передач в 73 матчах. Контракт с клубом действует до середины 2031 года.

Ранее российский футболист Алексей Батраков отказался от контракта из Саудовской Аравии с годовым окладом в $120 млн (около 9,5 млрд рублей), предпочтя спортивное развитие финансовой выгоде. Агент игрока пояснил, что 20-летний воспитанник «Локомотива» намерен продолжать карьеру, демонстрируя высокую результативность в текущем сезоне.

Михаил Мудрик
футболисты
допинги
тесты
