28 ноября 2025 в 13:01

Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине

Спасатели нашли и извлекли тело погибшего из-под завалов в Южно-Сахалинске

Фото: max.ru/mchs_official*
Спасатели нашли и извлекли тело одного погибшего из-под завалов обрушившегося строящегося здания в Южно-Сахалинске, сообщили в МЧС России по региону. В ведомстве отмечали, что в работах на месте ЧП участвуют 70 сотрудников и 18 единиц техники.

Обнаружено и извлечено тело одного погибшего, — подтвердили в пресс-службе МЧС.

Работы на месте обрушения здания продолжаются. Замначальника ГУ МЧС по Сахалину Алексей Михайлов рассказывал, что ЧП произошло при заливке бетона, пострадали четыре человека. На месте происшествия работают кинологи.

Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что спасатели столкнулись с трудностями из-за обилия сырого бетона на месте обрушения здания. Представители экстренных служб продолжают разбирать завалы, но процесс замедлился из-за стройматериала.

Стало известно, что состояние пострадавших при обрушении здания на Сахалине не вызывает серьезных опасений. В Минздраве региона уточнили, что к месту ЧП были направлены пять автомобилей скорой медицинской помощи.

Южно-Сахалинск
спасатели
МЧС
тела
погибшие
