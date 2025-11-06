Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 17:48

Путин назвал количество спортивных объектов в стране

Путин: в России насчитывается более 370 тыс. спортивных сооружений

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС

В стране функционирует свыше 370 тыс. объектов спортивной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия — спортивная держава». Глава государства отметил, что власти не намерены останавливаться на уже достигнутых результатах, передает РИА Новости.

Сейчас в России более 370 тыс. спортивных сооружений, останавливаться мы, конечно, не собираемся, — прокомментировал Путин.

Ранее Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» в Самаре и пообщался с детьми, которые занимаются фигурным катанием. В ходе встречи он подчеркнул важность трудолюбия и целеустремленности для юных спортсменов. Путин отметил, что для достижения результата необходимо научиться получать удовольствие от работы. Это станет ключом к успеху для молодых фигуристов.

Также глава государства подчеркнул важность равноправия и взаимного уважения между странами и народами. По словам Путина, спорт играет ключевую роль в объединении людей и укреплении связей между народами, что является одной из главных задач международных спортивных организаций.

