06 ноября 2025 в 17:55

Путин озвучил одну из ключевых задач России

Путин: Россия будет уделять особое внимание вовлечению в спорт детей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин, ТАСС

Россия будет уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков, заявил глава государства Владимир Путин на Международном форуме «Россия — спортивная держава». Трансляция велась на официальном сайте мероприятия. По мнению российского лидера, заложенные в детском возрасте принципы определяют всю дальнейшую жизнь человека.

Особое внимание продолжим уделять задаче вовлечения в спорт детей и подростков. Ведь ценности и ориентиры, заложенные в человеке в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь, — сказал Путин.

Ранее глава государства сообщил, что в стране функционируют свыше 370 тыс. объектов спортивной инфраструктуры. Он также добавил, что власти не намерены останавливаться на достигнутых результатах.

До этого сообщалось, что Путин уверенно сохранил бы свой первоначальный спортивный выбор, а именно борьбу, будь у него возможность вернуться в детские годы. В список его любимых видов спорта вошли самбо, дзюдо и классическая борьба. Путин пояснил, что всегда испытывал искреннюю привязанность к этим видам единоборств и получал удовольствие от тренировочного процесса.

