В Госдуме объяснили, почему не стоит сокращать летние каникулы

В Госдуме объяснили, почему не стоит сокращать летние каникулы Депутат Вассерман: летние каникулы нужны школьникам для восстановления

В России не стоит сокращать летние каникулы для школьников до двух месяцев, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с Pravda.Ru парламентарий подчеркнул, что лето необходимо детям для восстановления здоровья.

Лето в нашем климате — время для восстановления здоровья, и сокращать его нельзя. Проблемы не в объеме учебной программы, а в ошибочной методике обучения. Вместо формирования целостного понимания мира школьников заставляют заучивать отдельные факты, — пояснил Вассерман.

Депутат обратил внимание, что российская система образования начинает возвращаться к классическим принципам. Он уточнил, что в их основе лежит понимание закономерностей и причинно-следственных связей, а не простое заучивание.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что продолжительность летних школьных каникул нужно уменьшить до двух месяцев. Данное предложение аргументировано необходимостью решения проблемы занятости детей в период летнего отдыха.