Женщина бросила младенца на растерзание собакам

В Индии бродячие собаки растерзали новорожденного ребенка, которого, предположительно, выбросила в кусты его собственная мать, сообщает издание The Times of India. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш. Младенца, которому было всего несколько дней от роду, нашли местные жители. Оказать ему помощь они не смогли: к моменту обнаружения ребенок уже лишился руки. Очевидцы сообщили о ребенке в полицию.

Старший инспектор Хариндер Сингх рассказал, что для установления личности матери у младенца был взят образец ДНК. Его сравнят с биоматериалом женщины, которая проходит по делу в качестве подозреваемой. По версии правоохранителей, от ребенка могла избавиться незамужняя женщина.

Ране индийская полиция задержала 16-летнего подростка, который жестоко надругался над 60-летней женщиной, при помощи железного прута. Чудовищное преступление произошло в Нью-Дели. Судья в ходе процесса отметил, что подсудимый не просто избил жертву, а «вонзал прут» в ее «интимные части». Расправу остановил охранник, который поднял тревогу и помог задержать подростка, но спасти пострадавшую не удалось.