Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 15:47

В Краснодаре девочку укусила бродячая собака

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бродячая собака напала на девочку возле одного из жилых комплексов в Краснодаре, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Инцидент произошел возле одного из жилых комплексов на улице Старокубанской. На ребенка выбежала стая бездомных собак, одна из которых укусила подростка за ногу. Местные жители рассказали, что нападения животных происходят там не впервые.

По данному факту следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно на улице Металлургов в Екатеринбурге ребенок попал под машину, убегая от бродячей собаки. Мальчик был доставлен в больницу с переломами голеней. Бездомную собаку, ставшую причиной происшествия, усыпили. По словам местных жителей, бродячий пес и раньше неоднократно проявлял агрессию и нападал на людей.

До этого в Санкт-Петербурге собака укусила за лицо пятилетнюю девочку, которая с разрешения хозяйки гладила животное. Ребенку провели экстренную операцию и назначили уколы от бешенства. В настоящее время пострадавшая девочка проходит лечение, а мать намерена обратиться в полицию с заявлением.

бродячие собаки
бездомные животные
нападения собак
Краснодар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат Жорин раскрыл, как можно уменьшить сумму по алиментам
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку
«Создал культ себя»: дочь «многоженца» Сухова назвала его семью сектой
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.