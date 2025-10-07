В Краснодаре девочку укусила бродячая собака

Бродячая собака напала на девочку возле одного из жилых комплексов в Краснодаре, сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

Инцидент произошел возле одного из жилых комплексов на улице Старокубанской. На ребенка выбежала стая бездомных собак, одна из которых укусила подростка за ногу. Местные жители рассказали, что нападения животных происходят там не впервые.

По данному факту следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно на улице Металлургов в Екатеринбурге ребенок попал под машину, убегая от бродячей собаки. Мальчик был доставлен в больницу с переломами голеней. Бездомную собаку, ставшую причиной происшествия, усыпили. По словам местных жителей, бродячий пес и раньше неоднократно проявлял агрессию и нападал на людей.

До этого в Санкт-Петербурге собака укусила за лицо пятилетнюю девочку, которая с разрешения хозяйки гладила животное. Ребенку провели экстренную операцию и назначили уколы от бешенства. В настоящее время пострадавшая девочка проходит лечение, а мать намерена обратиться в полицию с заявлением.